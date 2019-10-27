Son Dakika Haberleri: Konya'da fabrika yangını
Son Dakika Güncel Konya'da fabrika yangını

Konya'da fabrika yangını

27 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir bisküvi fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'da fabrika yangını, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir bisküvi fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

İtfaiye, Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Donald Trump'ın "Büyük bir şey" oldu tweeti, kamuoyunu heyecanlandırdı
İBB'den barajlardaki korkutan görüntüyle ilgili açıklama: İstanbul'da barajların doluluk oranı mevsim normallerindedir YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin kırmızı bülten dosyası ortaya çıktı Giresun'da yıldırım düşen ev yandı: 2 kişi yanarak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 07:47:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da fabrika yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]