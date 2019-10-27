Konya'da fabrika yangını

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.

(Cihan Karakış/İHA)