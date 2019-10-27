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Konya'da fabrika yangını

5 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.

(Cihan Karakış/İHA)

Konya'da fabrika yangını

Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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