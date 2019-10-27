Son Dakika Haberleri: Konya'da fabrika yangını (2)
Son Dakika Güncel Konya'da fabrika yangını (2)

Konya'da fabrika yangını (2)

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir bisküvi fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir bisküvi fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Konya'da fabrika yangını (2)

İtfaiye, Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tacikistan'da af ilan edildi! 20 bin kişi yararlanacak
İngiltere'de tırda 39 cesedin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi Konya'da korkutan fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye olay yerine sevk edildi Donald Trump'ın "Büyük bir şey" oldu tweeti, kamuoyunu heyecanlandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 09:21:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da fabrika yangını (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]