Son Dakika Haberleri: Konya'da fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Konya'da fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 4 yaralı - Son Dakika

Konya'da fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 4 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Çumra ilçesindeki bir fabrikada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi hafif yaralandı.

Konya'da fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 4 yaralı, System.String[]

Konya'nın Çumra ilçesindeki bir fabrikada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İçeriçumra Mahallesi'ndeki bir malt fabrikasında kaynak yapılan borularda oluşan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada, 4 işçi hafif yaralandı.

Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çumra, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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