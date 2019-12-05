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Konya'da fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 4 yaralı
6 saat önce
Konya'nın Çumra ilçesindeki bir fabrikada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:10 Kaynak: AA
Konya'nın Çumra ilçesindeki bir fabrikada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İçeriçumra Mahallesi'ndeki bir malt fabrikasında kaynak yapılan borularda oluşan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Patlamada, 4 işçi hafif yaralandı.
Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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