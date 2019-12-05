Konya'da fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 4 yaralı

Konya'nın Çumra ilçesindeki bir fabrikada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İçeriçumra Mahallesi'ndeki bir malt fabrikasında kaynak yapılan borularda oluşan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada, 4 işçi hafif yaralandı.

Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.