Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Kargacı Mahallesi Ereğli Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir meyve suyu fabrikasında buhar kazanı patladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazanın başında bulunan 3 işçi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'da fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı - Son Dakika