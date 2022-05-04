Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes! - Son Dakika
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Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!

04.05.2022 11:55
Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!

Kozmetik ürünlerinin üretildiği Konya'daki fabrika geçtiğimiz günlerde alev alev yanmıştı. Yeni ulaşılan güvenlik kameraları görüntülerinde bir kişinin, yangını nasıl çıkarttığı ve yangın sonrası oluşan patlama anı kayda geçti. Kundakçının fabrikayı yakarken rahat davranışları ise izleyenleri şaşkına uğrattı.

Yangın, 29 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 4. Organize Sanayi Bölgesi 416. Sokakta bulunan kozmetik ürünleri fabrikasında çıktı. Yangın sırasında patlama da meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama sonucu fabrikadan bazı parçaların yan fabrikanın bahçesine düştüğü görüldü.

Fabrikadaki kundaklama ve patlama anı kamerada

KUNDAKLAMA VE PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yangın sonrası iş yerinde ve çevresinde inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, kafasında kask ile bir kişinin tellerden atlayarak fabrikaya geldiği ve içeride alkol tankının bulunduğu bölgeye yanıcı madde dökerek ateşe verip kaçtığı görülüyor. Kamera görüntülerinde yangın devam ederken, fabrikada patlama meydana geliyor ve etraf savaş alanına dönüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Patlama, İtfaiye, Yangın, Nisan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes! - Son Dakika


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