Konya'da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada

04.03.2022 13:02
Konya'da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada

Konya'da meydana gelen facianın eşiğinden dönülen çok sayıda trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Konya'da meydana gelen facianın eşiğinden dönülen çok sayıda trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Yapılan araştırmaya göre, kentteki kazalarda en yüksek faktörün aşırı hız ve kavşak geçişlerine uymamak olduğu belirlendi.

Konya kent merkezinde 2021 yılında yaklaşık 2 bin trafik kazası meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü kazaların en aza indirilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerle hız, emniyet kemeri ve birçok kural ihlalinin büyük oranda önüne geçildi. Meydana gelen çok sayıda kaza ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı ve saniye saniye kaydedildi. Sürücü kusurlarından kaynaklanan kazalarda, aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, dönüş kurallarına uymamak ve takip mesafesine uymamak gibi kural ihlalleri birçok kazaya sebep oldu.

Çoğunluğu maddi hasarlı olan kazalarda zaman zaman facianın eşiğinden dönülen kazalar da görüntülere yansıdı. Görüntülerde alt geçide sür'atli giren bir otomobil virajı alamayarak duvara çarpıp savrulurken, arkadan gelen bir minibüs de önüne savrulan araca çaptı. Trafik ışıklarında kırmızıda bekleyen araçlara arkadan gelip çarpan araçlar da görüntülere yansıdı. Yolda seyir halindeyken yavaşlayan bir otomobilin arkasından yavaşlayan bir tıra da arkadan hızla gelen tır çarptı. Meydana gelen kazalarda 18 kişi ise hayatını kaybetti. - KONYA

Konya'da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada
Konya'da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada
Konya'da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada
Konya'da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada
Konya'da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada

YORUMLAR
500
Aksaray Konya Yolu kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı Aksaray Konya Yolu kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı Aksaray - Konya yolu kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı Aksaray - Konya yolu kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı

Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
12:48 Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı!
12:41 Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 13:10:38. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement