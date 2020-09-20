Konya'da far ışığıyla kara avcılığına 11 bin lira ceza - Son Dakika

Konya'da far ışığıyla kara avcılığına 11 bin lira ceza

Konya'da yasak olmasına rağmen far ışığıyla kara avcılığı yaptığı iddia edilen 3 kişiye 11 bin lira ceza kesildi.

Konya'da far ışığıyla kara avcılığına 11 bin lira ceza, System.String[]

Konya'da yasak olmasına rağmen far ışığıyla kara avcılığı yaptığı iddia edilen 3 kişiye 11 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Meram ilçesine bağlı Karadiğin Mahallesi'nde 3 kişinin far ışığıyla kara avcılığı yaptığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgede avda kullanıldığı belirlenen araç ile av tüfeğine, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el koydu.

Üç avcıya, kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplam 11 bin lira idari para ve tazminat cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karadiğin, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da far ışığıyla kara avcılığına 11 bin lira ceza - Son Dakika

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