Konya'da far ışığıyla kara avcılığına 11 bin lira ceza - Son Dakika

Konya'da yasak olmasına rağmen far ışığıyla kara avcılığı yaptığı iddia edilen 3 kişiye 11 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Meram ilçesine bağlı Karadiğin Mahallesi'nde 3 kişinin far ışığıyla kara avcılığı yaptığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgede avda kullanıldığı belirlenen araç ile av tüfeğine, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el koydu.

Üç avcıya, kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplam 11 bin lira idari para ve tazminat cezası kesildi.