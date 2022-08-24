Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 15 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 15 firari hükümlü yakalandı

24.08.2022 10:46
Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 15 firari hükümlü yakalandı

Konya'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

Konya'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, silahla tehdit, yağma" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 yıldan 35 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı Kayseri'de firari hükümlü kadın polisten kaçmak isterken ayağını kırdı Kayseri'de firari hükümlü kadın polisten kaçmak isterken ayağını kırdı
Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 15 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:14 18 liraya satın aldıkları harabeye dönmüş tarihi evi baştan sona değiştirdiler! Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
10:18 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne rekorla başladı
10:01 MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
09:51 Bakanlık, SGK'daki yolsuzluk iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı
09:53 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor
09:51 Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu
09:46 Survivor yarışmasıyla ünlü olan Birsen Bekgöz, mayolu fotoğraflarını paylaştı
09:43 Motorine büyük zam geliyor! Litre fiyatı 26 liraya dayanacak
09:33 Fenerbahçe, Max Meyer'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu
09:28 Güzel golfçü Paige Spiranac'tan ilginç hamle! Kendi kokusuyla satışa çıkardığı havlu yok satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 10:46:19. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 15 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement