Son Dakika Haberleri: Konya'da "Farklılıklarımızla Aynı Dünyada Yaşıyoruz" Projesi
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Konya'da "Farklılıklarımızla Aynı Dünyada Yaşıyoruz" Projesi

6 saat önce

Konya'da "Farklılıklarımızla aynı dünyada yaşıyoruz" projesi kapsamında, işitme engelli öğrenciler ile projeye üye olan okulların öğrencileri, çevre temizliği ve sokak hayvanlarını koruma etkinliği yaptı.

Konya'da

Konya'da "Farklılıklarımızla aynı dünyada yaşıyoruz" projesi kapsamında, işitme engelli öğrenciler ile projeye üye olan okulların öğrencileri, çevre temizliği ve sokak hayvanlarını koruma etkinliği yaptı.

Projeyi hayata geçiren Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ve Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile engelli öğrenciler, çevre kirliliği konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak için bir araya geldi.

Selçuklu ilçesindeki Nene Hatun Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler parktaki çöpleri topladı, ardından sokak hayvanlarını besledi.

Avrupa'daki okullar arası iletişimi kurmak, iş birliği yaparak projeler geliştirmek amacıyla kurulan bir platform olan "eTwinning Projesi" kapsamında, gerçekleştirilen etkinliğe, Dumlupınar Ahmet Haşhaş İlkokulu, Rebii Karatekin Ortaokulu, Vakıfbank İmam Hatip Ortaokulu ve Fetihkent İmam Hatip Ortaokolu da üye olarak destek verdi.

Cemile Güler, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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