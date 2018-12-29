Son Dakika Haberleri: Konya'da Feci Olay: 4 Çocuk Yangında Can Verdi

Konya'da Feci Olay: 4 Çocuk Yangında Can Verdi

1 saat önce

Konya'da bir evde çıkan yangında 4 ila 11 yaşları arasındaki 4 kardeş hayatını kaybetti.

Konya'da bir evde çıkan yangında 4 ila 11 yaşları arasındaki 4 kardeş hayatını kaybetti. Yangın, saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesinde Şehri Ayin Sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın Suriyeli ailenin yaşadığı çatı katında çıktı. Alınan bilgiye göre, Hüseyin El Abdullah eşi Fatima El Abdullah ve çocukları evdeyken işe gitti. İddiaya göre, Fatima El Abdullah da yiyecek almak için evden çıktı. Kısa bir süre sonra eve dönen anne, evden yükselen dumanları görünce komşularından yardım istedi. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başlarken, çevrede bulunanlar içeriye girerek yoğun dumandan etkilenen çocuklar Muhammed El Abdullah (4), Hasan El Abdullah (5), Velid El Abdullah (10) ve Rim El Abdullah'ı (11) dışarıya çıkardı. Çocuklar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Apartman sakinlerinden yaşlı bir kadın, bağırış duyduğunu belirterek, "Millet çoğaldı. Açtılar kapıyı yangın varmış, komşuların kimisi çocukları çıkardı. Dördü de ölmüş" dedi. İtfaiye ekipleri yangının sobadan çıktığını belirlerken, soruşturma başlatıldı.

(Mustafa Beşer - Mustafa Uslu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:36 Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa
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