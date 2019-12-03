Konya'da fen lisesinden her mezun öğrenciye bir fidan

Konya'da Selçuklu Fen Lisesi bu yıl ilk kez mezun edeceği 48 öğrenci adına ve öğrencilere emek veren öğretmenleri adına okul bahçesine meyve fidanı dikilerek isimleri verildi.



2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayan Selçuklu Fen Lisesi, bu öğretim yılında ilk mezunlarını verecek. Okul rehberlik servisinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikle okul bahçesine dikilen meyve ağaçları mezunlara ve onlara emek veren öğretmenlere hediye edildi. Toprakla buluşturulan fidanlara öğrencilerin ve öğretmenlerin isimleri verildi.



Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Psikolojik Danışman Mustafa Satılmış, Selçuklu Fen Lisesinin 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında açıldığını, şu an 415 öğrencisi olduğunu, bu yıl ilk kez 48 öğrencinin mezun edileceğini söyledi. Mustafa Satılmış, mezun edilen öğrenciler anısına okul bahçesine 76 adet meyve fidanı dikildiğini ve her bir fidana bir mezun öğrencinin ismini verdiklerini açıkladı. Satılmış, amaçlarının öğrencilere doğa bilincini aşılamak ve ağaç sevgisini bizzat kendilerinin yaşayarak öğrenmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.



"Okul bahçesine küçük bir nefes sağlanacak"



Okul Müdürü Mustafa Aydın ise, okul rehberlik servisinin üstün gayretleri ile ortaya çıkarılan bu etkinlikle okul bahçesine hem küçük bir nefes sağlanacağını hem de diğer öğrencilere örnek teşkil edeceğini vurguladı. Doğayla insanı birleştiren böylesi bir çalışmayı ilk defa gerçekleştirdiklerini belirterek buna öncülük eden Mustafa Satılmış'a teşekkürlerini iletti.



Okul pansiyonundan sorumlu Müdür Yardımcısı Olca Merdekar, okul bahçesinin içinde kız ve erkek pansiyonunun da yer aldığını, pansiyonda toplamda 130 öğrencinin olduğunu belirtti. Bu öğrencilerin bakımını yaparak büyüttükleri ağaçların dalından kopardıkları meyveleri yemenin mutluluğunu yaşayacak olmalarının okul idaresi için önemli olduğunu ifade etti.



Son olarak mezun olacak öğrenciler, "Selçuklu Fen Lisesinden mezun olduğumuz için çok şanslı ve mutluyuz. Burada birçok şey öğrendik. İsmimizi taşıyan meyve fidanlarının dikilmesi bizim için çok güzel bir jestti, çok mutlu olduk. Mezun olup okulumuzdan ayrılacağız ama geride adımızı taşıyacak meyve ağaçları bırakacağız. Okulumuzun bahçesinde ağaçlarımız meyvelerini verirken biz de atanacağımız mesleklerde meyvelerimizi vereceğiz" dedi. - KONYA