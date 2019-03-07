Son Dakika Haberleri: Konya'da "Fener Alayı" Coşkusu

Konya'da "Fener Alayı" Coşkusu

1 saat önce

Konya'da üç ayların başlangıcı dolayısıyla akşam namazı sonrası sokaklara çıkan çocuklar, yakılan ateşin üzerinden atlayıp eğlendi.

Konya'da
Konya'da üç ayların başlangıcı dolayısıyla akşam namazı sonrası sokaklara çıkan çocuklar, yakılan ateşin üzerinden atlayıp eğlendi.

Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da, üç ayların başlangıcı yüzlerce yıldır "fener alayı" ve "şivlilik" denilen gelenekle kutlanıyor.

Akşam namazı sonrasında anne ve babalarıyla sokaklara çıkan çocuklar, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda yaktığı ateşin etrafında toplandı.

Bazı çocuklar ateşin üzerinden atlayıp eğlendi.

"Fener alayı" adı verilen kutlamalar, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

- Çocukların mutluluk kervanı: "şivlilik"

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan, "fener alayı" ve "şivlilik" adı verilen kutlamalar, Regaib Kandili'nden bir gün önce başlıyor.

Akşam namazından sonra çocuklar, anne ve babalarıyla sokaklara çıkarak yakılan ateşin etrafında toplanıyor, bazıları ise ateşin üzerinden atlıyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:46 Kaynak: AA

Regaib Kandili, Selçuklu Devleti, Anne, Konya, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi ile Kayınvalidesini Yaraladı, Teslim Oldu İki Ailenin Kavgasında Cadde Savaş Alanına Döndü!

Genç Şarkıcı Babes Wodumo, Yatak Odasında Sevgilisinin Saldırısına Uğradı Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 01:55:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da "Fener Alayı" Coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]