Konya'da Fener Alayı Çoşkusu
40 dakika önce
Konya'da, mübarek üç ayların başlangıcında bir Konya geleneği olan "Şivlilik" geleneğinin yaşatılması amacıyla fener alayı düzenlenirken, çocuklar yaktıkları ateşin üzerinden atladı.
Konya
'da, mübarek üç ayların başlangıcında bir Konya geleneği olan "Şivlilik" geleneğinin yaşatılması amacıyla fener alayı düzenlenirken, çocuklar yaktıkları ateşin üzerinden atladı.
Konya halkı tarafından yaşatılan "Şivlilik" geleneğini, birçok mahallede çocuklar ateş yakıp üzerinden atlayarak kutladı. Tehlikeli olmasına rağmen çocuklar, bu alışkanlıklarından vazgeçmezken, yapılan uyarılara rağmen kent genelinde araç lastikleri yakıldı. Alev alev yanan lastiklerden yoğun duman çıkarken, 155 Polis
İmdat ve 110 İtfaiye
hattına çok sayıda ihbar geldi. Ateş yakarak atlayan çocuklar, ise alevlerin üzerinden atlamanın eğlenceli olduğunu söyledi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:45 Kaynak: İHA
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