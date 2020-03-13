Konya'da Fenerbahçe maçı öncesi stat dezenfekte edildi - Son Dakika

Konya'da Fenerbahçe maçı öncesi stat dezenfekte edildi

KONYA Büyükşehir Belediyesi, İttifak Holding Konyaspor'un yarın oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi stadı dezenfekte etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs başta olmak üzere diğer bulaşıcı ve salgın hastalıklara yönelik kent genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediye Stadı'nda da çalışma yaptı. Yarın seyircisiz oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe maçı öncesi tribünler, soyunma odaları, basın toplantı solanları ve stattaki tüm bölümler tek tek dezenfekte edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak koronavirüs tehdidine karşı 33 ekip ve 66 personelle, kent genelinde periyodik olarak dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını söyledi.

Başkan Altay, 'Belediyemize ait otogar, kültür merkezleri, KOMEK, Bilgehane gibi 92 hizmet binası, belediyemiz iştiraki olan Konya Mutfağı, Kafem gibi 13 tesis, umumi tuvaletler, 24 Yüksek Hızlı Tren Altgeçidi, 39 adet yaya alt ve üst geçidi, merkezde yer alan 944 cami ve 28 ilçe merkezinde yer alan 550 cami, 28 ilçede yer alan kamuya ait toplam 440 okul ile havaalanı, stadyum, müzeler, kütüphaneler, Millet Kıraathaneleri gibi halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyoruz' dedi.