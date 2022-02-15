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Konya'da "FETÖ çatı davası"nın 4 firari hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Konya'da "FETÖ çatı davası"nın 4 firari hükümlüsü yakalandı

15.02.2022 11:32
Konya'da "FETÖ çatı davası"nın 4 firari hükümlüsü yakalandı

Konya'da, "FETÖ çatı davası"nda yargılanan 4 firari hükümlü yakalandı.

Konya'da, "FETÖ çatı davası"nda yargılanan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ hükümlülerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin düzenlediği operasyonda, Konya'daki FETÖ çatı davasında 7 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası verilen S.A.B, H.K, A.K. ve M.M. yakalandı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 'FETÖ çatı davası'nın 4 firari hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da "FETÖ çatı davası"nın 4 firari hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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