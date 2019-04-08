Son Dakika Haberleri: Konya'da Fetö Evlerine Maddi Destekle Suçlanan 8 İş İnsanına Gözaltı

Konya'da Fetö Evlerine Maddi Destekle Suçlanan 8 İş İnsanına Gözaltı

18 dakika önce

KONYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt evlerine maddi destek sağladıkları öne sürülen 8 iş insanı gözaltına alındı.

Konya'da Fetö Evlerine Maddi Destekle Suçlanan 8 İş İnsanına Gözaltı, System.String[]
KONYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt evlerine maddi destek sağladıkları öne sürülen 8 iş insanı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 iş insanı hakkında 'örgüt evlerine maddi yardımda bulundukları' iddiasıyla yakalama kararı verildi. Karar üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde operasyon başlattı. Önceden belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden Ahmet Ç.'nin yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:29 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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