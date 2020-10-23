FETÖ'nün firarilerine yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firarilerine yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında ByLock kullananların da bulunduğu belirlenen firari 7 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Hem örgütün hem de devletin çeşitli kurumlarında görev yaptıkları bilgisine ulaşılan örgüt mensuplarından 3'ünün Konya, 2'sinin Ankara, 1'inin Mersin, 1'inin de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında çıkartılan yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Konya Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen zanlıların adliyeye ve ilgili illere sevk edileceği öğrenildi.