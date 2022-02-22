Son dakika haber | Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

22.02.2022 17:51
Son dakika haber | Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, 4'ü ihraç edilen asker, 1'i ihraç edilen polis, 1 avukat, 3 ihraç edilen kamu görevlisi ve 8 sivil olmak üzere 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Mahrem, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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