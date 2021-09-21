Son dakika haber: FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'nün "TSK mahrem ve rehberlik yapılanmasına" yönelik operasyon gerçekleşti. Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar ve teknik takip sonucunda 11 kişi gözaltına alındı.
Örgütle iltisaklı 132 şahıs deşifre oldu
Alınan ifadeler neticesinde, haklarında işlem bulunmayan ve kripto olduğu belirlenen 132 şahsın örgütle iltisakının deşifre edildiği öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kaynak: AA
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