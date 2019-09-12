Son Dakika Haberleri: Konya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

30 dakika önce

Konya merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8'si muvazzaf 13 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Konya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı, System.String[]

Konya merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8'si muvazzaf 13 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8'i astsubay muvazzaf 13 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ilk belirlemelere göre 3 şüpheli gözaltına alındı. Konya'daki şüphelilerden gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Konya, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehit eşlerine hakaret eden şüpheli yakalandı
Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı Kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık, suçüstü yakalandı İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:07:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]