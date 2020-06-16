Konya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı - Son Dakika

KONYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve görevlerinden ihraç edilen 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK'daki askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve daha önce görevlerinden ihraç edilen 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu sabah eş zamanlı yürütülen baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.