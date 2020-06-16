Konya'da FETÖ operasyonu: 13 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Konya merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen toplam 13 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ediyor. Diğer 2 şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)