Konya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda eğitim birimlerinde görev yaptığı belirlenen ve mahrem imamlarla irtibatlı oldukları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün eğitim birimlerinde görev yaptığı belirlenen ve mahrem imamlarla irtibatlı oldukları tespit edilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya merkezli yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. - KONYA