Konya'da FETÖ operasyonu: İhraç edilen 11 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Konya'da FETÖ operasyonu: İhraç edilen 11 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı
Konya merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 11 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.
Konya merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 11 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen toplam 11 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:24 Kaynak: İHA
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