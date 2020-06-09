Konya'da FETÖ operasyonunda 25 gözaltı kararı - Son Dakika

Konya'da FETÖ operasyonunda 25 gözaltı kararı
Konya merkezli 15 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Konya merkezli 15 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan toplam 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 9 Haziran 2020 tarihinde Konya merkezli 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:20 Kaynak: İHA
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