Son Dakika Haberleri: Konya'da Fetö/pdy Operasyonu

Konya'da Fetö/pdy Operasyonu

12 dakika önce

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları, örgüt için para topladıkları öne sürülen 9 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 8'i yakalandı.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Ahmet Ç'nin yurt dışında olduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:59 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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