Son Dakika Haberleri: Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, ByLock yazışmalarında isimlerinin geçtiği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Konya'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, ByLock yazışmalarında isimlerinin geçtiği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarında "asistan" ve "asistan doktor" olarak isimleri geçen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:25 Kaynak: AA
bylock, operasyon, fetö, konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu THY, 20-23 Haziran tarihleri arasındaki İstanbul kalkışlı ve varışlı seferlerin iptal edilmediğini duyurdu HDP, ev ev dolaşarak "sandığa gidin" çağrısında bulundu Binali Yıldırım'dan gecekondu sahiplerine müjde

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 14:09:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]