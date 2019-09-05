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Konya'da FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

2 saat önce

Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları iddia edilen 16'sı muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Konya'da FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu, System.String[]

Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları iddia edilen 16'sı muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün sorumluları ile ankesörlü telefonla iletişime geçen 16'sı muvazzaf 20 asker tespit edildi. Silahlı terör örgütü mensuplarınca ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 20 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ilk belirlemelere göre 10 şüpheli gözaltına alındı. Konya'daki şüphelilerden gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
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