Konya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, askeri okullardan atılan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 12'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den kopanlara "örgüt içinde ayrı bir grup var" yalanını söylemişler

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı olan şüphelilerin, FETÖ evlerinde bilgisayar oyunları oynayarak, halı saha maçları, piknik, gezi, sinema gibi organizasyonlar düzenleyerek ya da hediyeler vererek ilköğretim çağındaki öğrencileri yapıya dahil etmeye çalıştıkları öğrenildi.

Ayrıca FETÖ üyelerinin, darbe teşebbüsünden sonra öğrencilerin örgütten kopmasını engellemek için "15 Temmuz darbe girişimini yapanların örgüt içinde ayrı bir grup olduğu" yalanını söyledikleri, öğrencilerle tekrar irtibat kurmak için çabaladıkları, örgütün askeri mahrem yapılanması oluşturulurken yapıya mensup öğrencilerin sahte sağlık raporuyla askeri okullara yerleştirildiğini itiraf ettiği bilgisine ulaşıldı.