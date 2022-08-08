İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir genç kıza yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali İhsan A'yı (42) yakalamak için çalışma başlattı.

Konya 'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu için emniyet amirliğinden ihraç edilen, hakkında cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandı - Son Dakika

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