Cinayetin işlendiği dönem Atıcı ile aynı mahallede ikamet eden Ahmet E'yi (53) teknik takibe alan ekipler, 2018'de FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Mustafa E. ile sık sık telefon görüşmesi yaptığını tespit etti.

Kaynak: AA

Alparslan Mahallesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Konya'da FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı' başlıklı haberimizde tutuklama ile ilgili sehven yer alan... - Son Dakika

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