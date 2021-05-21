Konya'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Konya'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

21.05.2021 15:09
Konya'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

İsrail'in saldırıları nedeniyle Doğu Kudüs ve Gazze'de şehit olanlar için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Doğu Kudüs ve Gazze'de şehit olanlar için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

HÜDA-PAR İl Başkanlığı ile kentteki çeşitli STK'ların organizasyonuyla çok sayıda vatandaş, cuma namazının ardından Kapu Camisi önünde toplandı.

Vatandaşlar, burada şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ardından grup adına konuşan HÜDA-PAR İl Başkanı Mehmet Zülfi Tan, İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail'in, cami, okul, hastane gibi sivil yerleşim alanlarını ayırt etmeden yakıp yıktığını belirten Tan, "Hastanelere giden yollar, tarım alanları, şehre su sağlayan şebekeler ile elektrik hatlarını gözü dönmüş bir şekilde bombaladı." dedi.

Tan, Filistin'de yaralananların tedavi edilmemesi için doktorlara yönelik özel suikastlar düzenlendiğini dile getirdi.

İsrail'in, Filistin'e tıbbi malzeme ve gıda ihtiyacı girişine de izin vermediğini hatırlatan Tan, "Şu ana kadar Gazze'de 65'i çocuk 230 kardeşimiz şehit olurken, 1570'i de yarandı. Batı Şeria'da ise 4'ü çocuk 25 kişi şehit olurken, 309 kardeşimiz yaralandı. Ancak Fİlistinli kardeşlerimiz kahramanca direnerek İsrail'i ateşkese zorladı." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı.

İsrail, Cenaze, Gazze, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika


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