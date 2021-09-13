Konya'da Filistinli tıp öğrencisinden 10 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği (FİLMED), Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Salhab'tan 10 gündür haber alınamadığını bildirdi.

İstanbul merkezli FİLMED'den yapılan yazılı açıklamada, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde son sınıf öğrencisi Intern Doktor Muhammed Salhab'ın 3 Eylül'den bu yana kayıp olduğu belirtildi.

Ailesinin, arkadaşlarının ve hiç kimsenin ondan haber alamadığı ifade edilen açıklamada, "Muhammed'in, 3 Eylül tarihinde saat 12.30 civarlarında elinde seccade ile cuma namazına gitmek üzere evinden yalnız çıktığı, evinin yakınındaki kameraların görüntülerinde görülmüştür. Görgü tanıklarının ifadelerine göre de o saatte Konya- Bosna Hersek Mahallesi'nde gri bir araç ile Muhammed'e benzeyen bir genç kaçırılmıştır. Ailesi ve tanıdıkları emniyete ve ilgili kurumlara müracaatta bulunduğu halde bugün itibari ile 10 gündür hiçbir haber alınmamıştır." denildi.

Dernek, Salhab'ın bulunması konusunda destek istedi.