Konya'da filyasyon ekibine saldıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine giden filyasyon ekibine saldıran kişi gözaltına alındı.

Konya Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde filyasyon ekibindeki sağlık görevlilerinin şiddet ve hakarete uğradığı bildirildi.

Saldırının failinin, polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Koronavirüs salgınının bertaraf edilmesi için canla başla mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelik bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ve olayın hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyuna duyurulur." ifadesi kullanıldı.