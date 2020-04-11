Konya'da fırın ve marketlerde kuyruklar oluştu - Son Dakika

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Konya'da fırın ve marketlerde kuyruklar oluştu
6 saat önce
Konya'da fırın ve marketlerde kuyruklar oluştuKONYA'da 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu.
Konya'da fırın ve marketlerde kuyruklar oluştu
KONYA'da 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmasının ardından Konya halkı adeta fırın ve marketlere koştu. Trafik yoğunluğu bir anda artarken fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu. Bazı marketlerde ve fırın önlerindeki kuyruklarda sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü. Polis ekipleri ise sosyal mesafe ve fırınların iki gün boyunca açık olacağı uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:33 Kaynak: DHA
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