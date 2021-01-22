Konya'da fırıncıdan ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek uygulaması - Son Dakika

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir fırın işletmecisi, hayırseverlerin de desteğiyle başlattığı "askıda ekmek" uygulaması yoğun ilgi görüyor.

Milli Egemenlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren ekmek fırını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından işsiz kalıp evlerine ekmek götürmekte zorlanan vatandaşlar ile dar gelirli ailelerin istifade etmesi için askıda ekmek uygulamasını başlattı.

Fırın işletmecisi Abdil Yumuşak, AA muhabirine, bir Osmanlı geleneği olan "askıda ekmek" uygulamasına hayırsever vatandaşların büyük destek olduğunu söyledi.

Bu geleneğin yeniden canlanmasını istediklerini vurgulayan Yumuşak, "İhtiyaç sahibi ailelerimize destek için buradayız. Virüs nedeniyle zor duruma düşen ailelerimizin ilçe halkı olarak yanların da olmak istedik. İnşallah en kısa zamanda bu virüs ortamı biter, herkes eski işine ve sağlığına kavuşur." diye konuştu.

Yumuşak, ekmek ihtiyacı olan herkesin askıdan ekmek alabileceğini ifade ederek uygulamaya destek verenlere teşekkür etti.