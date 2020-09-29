DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Konya'da fırtına ağaçları devirdi, çok sayıda araçta hasar oluştu

KONYA'da fırtına nedeniyle çok sayıda aracın üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olaylarda şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kent merkezinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren ve saatteki hızı 50 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle çok sayıda aracın üzerine ağaç devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Rüzgar bir süre sonra yerini yağmur yağışına bıraktı. Devrilen ağaçlar ise belediye ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.Merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesinde oturan ve şiddetli rüzgarda aracı hasar gören Gürcan Kalyamoğlu, "Arabayı çekeyim diye dışarı çıktım. Ondan sonra bir anda rüzgar çıktı ve ağaç elektrik tellerine ve aracımın üzerine devrildi. Çok yoğun bir şekilde rüzgar vardı. Birden bire elektrik telleri koptu. Aracımda maddi hasar meydana geldi."dedi.

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