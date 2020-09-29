Fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Konya'da etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, fırtınaya dayanamayan bazı tabelalar da yıkıldı.

İşlerinden evlerine dönen bazı vatandaşların, etkili rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çektiği gözlemlendi.

Bazı vatandaşlar ise güvenli bir yerde fırtınanın dinmesini bekledi.

Selçuklu ilçesi Medrese Mahallesinde, fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, bir okulun bahçesine düştü. Olayda can veya mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yıldız Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kentte olumsuz bir durumun olmadığını, Konya AFAD olarak teyakkuzda olduklarını belirtti.