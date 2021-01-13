Konya'da fırtına ve sağanak etkili oldu - Son Dakika

Konya'da fırtına ve sağanak nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Kent merkezi ile bazı ilçelerde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Gündüz saatlerinde ise birçok bölgede fırtına yerini sağanağa bıraktı. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, trafikte aksamalara neden oldu.

Beyşehir, Ereğli, Halkapınar, Karapınar, Kulu, Hadim, Kadınhanı ilçelerinde de çatı uçması ve ağaç devrilmesi olumsuzlukları yaşandı.

Karapınar ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan Veled Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısı, fırtına nedeniyle uçtu.

Düşen çatı parçaları nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Ereğli ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle, Dalmaz Mahallesi Mustafa Seyran Caddesi'ndeki bir apartmanın dış yalıtımı döküldü. Yine fırtına nedeniyle Ereğli Organize Sanayi Bölgesindeki trafik levhaları devrildi.

İlçenin farklı noktalarında çöp konteynerleri yollara savruldu. Belediye ekipleri vatandaşların ihbarları üzerine bölgelere giderek konteynerleri yoldan kaldırdı.

Hadim ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir okul ile evin çatısı uçtu. Çatılardan uçan malzemeler, yollardaki araçlara da zarar verdi.

Beyşehir ilçesinde de dün akşam saatlerinden buyana etkili olan fırtına nedeniyle, Hamidiye Mahallesi'ndeki 4 katlı bir sitenin çatısının bir bölümü uçtu.

Elektrik hatlarını koparıp yol üzerine düşen çatı, park halindeki 3 araca zarar verdi. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahalle bir süre karanlıkta kaldı.

Kadınhanı ilçesinde de kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ev ve araçta hasar oluştu. Zarar gören ev ve çiftliklerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan bazı ilçelerde de kar yağışı etkili oldu.

Kulu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü.

Kar yağışı 1738 rakımlı Karacadağ'ın yüksek kesimleri olan Dipdede, Karacadere, Hisar, Canımana, Soğukkuyu ve Kırkpınar mahallelerinde etkili oluyor.

Kadınhanı ilçesinde de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.