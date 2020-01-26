Konya'da "Gastronomi Turizmi Paneli" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 'Gastronomi Turizmi Paneli' düzenlendi - Son Dakika

Konya'da "Gastronomi Turizmi Paneli" düzenlendi

6 saat önce

Konya Turizmciler Topluluğu tarafından "Konya Gastronomi Turizmi" paneli düzenledi.

Konya'da

Konya Turizmciler Topluluğu tarafından "Konya Gastronomi Turizmi" paneli düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle Konya Bayır Diamond Otel'de gerçekleştirilen panelde, dünyadan ve Türkiye'den örneklerle gastronomi turizmi konuşuldu.

Konya Turizmciler Topluluğu Başkanı İbrahim Mayda, gastronomi turizminin her geçen yıl ivme kazandığını belirtti.

Mayda, "Bu panelde, Konya Turizm sektörünün profesyonellerinin bir araya gelmesini ve daha bilinçli bir turizm çevresi icin katkı sağlamayı amaçladık. Katılım sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020'yi gastronomi yılı ilan ettiğinin altını çizerek, mesleğe yeni başlayan aşçılara tavsiyelerde bulundu.

Açıköz, genç aşçıların kendilerine yatırım yapmalarını, yabancı dil öğrenmelerini ve meslekte hep zirveyi hedeflemelerini önerdi.

Panelde konuşanlardan Selçuk Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Prof Dr. Saniye Gül Güneş, 2019 yılında 1,5 milyar turistin seyahat ettiğine değindi.

Güneş, "Dünya Turizim Örgütü'nün sloganı olan 'seyahat edin, saygı duyun ve zevk alın' sloganlarının gastronomide etkisi büyük. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için turizim çok önemli. Ayrıca gelen turistlerin otellerde kapalı kalmaması, Türk lezzetlerini tatması gerekiyor." dedi.

Karatay Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Yılmaz Seçim, yerel işletmecilerden Harun Dönmez ve Hüseyin Çınalı da sunum yaptı.

Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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