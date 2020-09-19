Konya'da Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Konya'da Gaziler Günü kutlandı
KONYA - Konya'da Gaziler Günü törenle kutlandı.
Konya'da Gaziler Günü dolayısıyla Anıt Alanında program düzenlendi. Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:46 - Kaynak: İHA
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