Konya'da geçen yıl çöpten 78 milyon kilovatsaat elektrik üretildi - Son Dakika
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Konya'da geçen yıl çöpten 78 milyon kilovatsaat elektrik üretildi

7 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesince, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve çevrenin korunması amacıyla faaliyete geçirilen 3 tesiste metan gazından geçen yıl 77 milyon 880 bin kilovatsaat elektrik üretildi.

Konya'da geçen yıl çöpten 78 milyon kilovatsaat elektrik üretildi, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesince, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve çevrenin korunması amacıyla faaliyete geçirilen 3 tesiste metan gazından geçen yıl 77 milyon 880 bin kilovatsaat elektrik üretildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, Aslım Katı Atık Sahası, Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndaki elektrik enerjisi üretim tesisleri sayesinde günlük 42 bin konutun enerji ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Metan gazından elektrik üreten tesislerin çevrenin korunması ve hayatın devamı açısından önemli olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Tesislerde 2019 yılında 77 milyon 880 bin kilovatsaat elektrik üretildi. 2011'de Aslım'da, 2018 yılında ise Kaşınhanı ve Akşehir'de kurulan toplam 3 tesiste bugüne kadar 378 milyon 35 bin 880 kilovatsaat elektrik üretildi. Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda Konya Katı Atık Yönetimi Projesi'ni de gerçekleştirdik."

Altay, diğer ilçelerde de proje çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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