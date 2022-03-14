Konya'da "Geçmişten Geleceğe Çatalhöyük Resim Yarışması" - Son Dakika

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) iş birliğinde düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Çatalhöyük Resim Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen NEÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Genç, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törende Çatalhöyük'ün Anadolu'da Neolitik döneme ışık tuttuğunu belirtti.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan ise, kültürel mirasa her alanda sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

KGTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Tayyar Şen da toplumsal bilincin oluşması, kültüre sahip çıkılması anlamında NEÜ ile KGTÜ'nin böyle bir etkinlikte destekleyici olmasının gurur verici olduğunun altını çizdi.

Sergilenen resimlerin çok güzel bir koleksiyon oluşturduğunu kaydeden KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan da gün geçtikçe Konya'nın geliştiğine dikkati çekerek, Çatalhöyük'ün, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini hatırlattı.

Törende birincilik ödülünü Ayşe Sezer, ikincilik ödülünü Birgül Ergün, üçüncülük ödülünü Selma Kulan, başarı ödüllerini Ruşen Polat, Sevil Yalım, Rana Sirkecioğlu ve jüri özel ödülünü Derya Abana protokol üyelerinin ellerinden aldığı bildirildi.