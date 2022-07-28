Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan 100 bin liralık döviz çaldılar - Son Dakika
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Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan 100 bin liralık döviz çaldılar

28.07.2022 16:48
Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan 100 bin liralık döviz çaldılar

KONYA'da geldikleri kuyumcuda döviz satıp karşılığında yine başka bir para birimi almak istediklerini söyleyen 2 kişi, kuyumcunun hazırladığı 100 bin lira tutarındaki dövizi alıp kaçtı.

KONYA'da geldikleri kuyumcuda döviz satıp karşılığında yine başka bir para birimi almak istediklerini söyleyen 2 kişi, kuyumcunun hazırladığı 100 bin lira tutarındaki dövizi alıp kaçtı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Hacı Kaymak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, dün döviz bozdurdukları Mehmet Yiğit'e ait kuyumcuya geldi. Bu kişiler, döviz satıp, karşılığında başka bir para birimi olan döviz olacaklarını söyledi. Yiğit de 100 bin lira değerindeki dövizi hazırlayıp tezgahın üzerine koydu. Bu sırada şüpheliler, parayı alıp kaçtı.İhbar üzerine kuyumcu dükkanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı.


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Döviz bozdurma bahanesiyle kuyumcudan 100 bin lira çaldılar Döviz bozdurma bahanesiyle kuyumcudan 100 bin lira çaldılar Konya'da 2 şüpheli kuyumcudan yüklü miktarda döviz alıp kaçtı Konya'da 2 şüpheli kuyumcudan yüklü miktarda döviz alıp kaçtı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan 100 bin liralık döviz çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan 100 bin liralık döviz çaldılar - Son Dakika
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