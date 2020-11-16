Konya'da Geleneksel Türk Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi - Son Dakika

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Geleneksel Türk Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Ali Ulvi Kurucu Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda düzenlen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.
Müsabakalarda, "minikler 8-9 yaş" kategorisinde birinci Muhammed Sami Sirac Korkmaz, ikinci Umut Yusuf Ay, üçüncüyse Yağmur Akış oldu.
"Minikler 10-11 yaş" kategorisinde Ecrin Sivrikaya birinci, Eyüp Kayra Özyiğit ikinci, Yüsra Sivrikaya da üçüncülüğe hak kazandı.
"Minikler 12-13 yaş" kategorisinde birinci Muhammed Vefa Köseoğlu, ikinci Efe Erkan, üçüncü ise Ömer Metin Dalgalı oldu.
- Kaynak: AA
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