Konya'da gelin arabasının da karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Derbent ilçesinde aralarında gelin arabasının da olduğu üç aracın çarpışması sonucu gelin ve damat ile 5 kişi yaralandı.

Süleyman E. (66) yönetimindeki 42 EG 716 plakalı otomobil, Derbent- Konya kara yolu Ulumuhsine Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Oğuz U. (42) idaresindeki 42 FE 947 plakalı otomobile ve Hüseyin K'nin (42) kullandığı 42 AGT 085 plakalı gelin arabasıyla çarpıştı.

Kazada sürücüler Süleyman E, Oğuz U. ve Hüseyin K. ile gelin Fatma Nur Y. (19), damat Mustafa Y. (45), araçlarda yolcu bulunan Aleyna Ayyüce C. (16) ve Zeliha Yaren S. (14) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelerde kaldırıldı.