Konya'da genç avukata bıçaklı saldırı - Son Dakika

Konya'da genç avukata bıçaklı saldırı

15.10.2020 21:15
Konya'da genç avukata bıçaklı saldırı, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan avukat Asilcan Tuzcu, ikamet ettiği apartmanın içerisinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan avukat Asilcan Tuzcu, ikamet ettiği apartmanın içerisinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı caddesinde evinin bulunduğu apartmana giren 29 yaşındaki Tuzcu, asansöre binerken, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gözünden ve boynundan bıçaklandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avukat Asilcan Tuzcu, tedavi için Konya'ya sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Zahit Şeyhanoğulları, Akşehir, Şehit, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da genç avukata bıçaklı saldırı - Son Dakika

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