Konya'da Genç Kültür Kart üyelerine ramazan hediye puanı yüklendi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Genç Kültür Kart üyelerine ramazan hediye puanı yüklendi

19.04.2022 12:33
Konya'da Genç Kültür Kart üyelerine ramazan hediye puanı yüklendi

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteli gençlere yönelik projelerinden olan Genç Kültür Kart üyelerine ramazan dolayısıyla özel hediye verildiği belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteli gençlere yönelik projelerinden olan Genç Kültür Kart üyelerine ramazan dolayısıyla özel hediye verildiği belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, Genç Kültür Kart sosyalleşme programına üye olan öğrencilere özel iftar hediyesi çalışması başlattıklarını ifade etti.

Programa katılan öğrencilerin cüzdanlarına puanlar yüklendiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Genç Kültür Kart ile gençlerimiz katıldıkları sosyal sorumluluk faaliyetlerinden puanlar kazanırken bu puanları gıda, teknoloji, giyim, eğitim ve spor gibi birçok alanda harcayabilme imkanı buluyor. Ayrıca üyelerimize, sosyal medya adresimiz üzerinden her hafta sinema, konser, tiyatro ve diğer performans gösterilerine biletler hediye ediliyor. Tüm bunlarla beraber üye gençlerimize ramazana özel bir iftar hediyesi çalışması başlattık. Bu doğrultuda Genç Kültür Kart üyesi tüm öğrencilerimizin cüzdanlarına puanlar yüklenerek bu aya özel bir desteği de gerçekleştirmiş oluyoruz. Öğrencilerimiz güle güle kullansın."

Açıklamada, öğrencilerin, kartlarına yüklenen 150 lirayla anlaşmalı iş yerlerinden alışveriş yapabileceği, programa katılmak isteyen öğrencilerin www.genckultur.com adresinden ücretsiz kayıt yaptırabileceği vurgulandı.

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da Genç Kültür Kart üyelerine ramazan hediye puanı yüklendi - Son Dakika


Son Dakika
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
12:37 Emeklileri üzen haber! Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri hakkında konuştu: Şu an için zam yapılması gündemimizde yok
12:32 Bakan Bilgin: Emekli bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da yatırılacak
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
12:06 Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır!
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:50:29. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Genç Kültür Kart üyelerine ramazan hediye puanı yüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement