Konya'da Genç Kültür Kart üyelerine ramazan hediye puanı yüklendi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteli gençlere yönelik projelerinden olan Genç Kültür Kart üyelerine ramazan dolayısıyla özel hediye verildiği belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, Genç Kültür Kart sosyalleşme programına üye olan öğrencilere özel iftar hediyesi çalışması başlattıklarını ifade etti.

Programa katılan öğrencilerin cüzdanlarına puanlar yüklendiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Genç Kültür Kart ile gençlerimiz katıldıkları sosyal sorumluluk faaliyetlerinden puanlar kazanırken bu puanları gıda, teknoloji, giyim, eğitim ve spor gibi birçok alanda harcayabilme imkanı buluyor. Ayrıca üyelerimize, sosyal medya adresimiz üzerinden her hafta sinema, konser, tiyatro ve diğer performans gösterilerine biletler hediye ediliyor. Tüm bunlarla beraber üye gençlerimize ramazana özel bir iftar hediyesi çalışması başlattık. Bu doğrultuda Genç Kültür Kart üyesi tüm öğrencilerimizin cüzdanlarına puanlar yüklenerek bu aya özel bir desteği de gerçekleştirmiş oluyoruz. Öğrencilerimiz güle güle kullansın."

Açıklamada, öğrencilerin, kartlarına yüklenen 150 lirayla anlaşmalı iş yerlerinden alışveriş yapabileceği, programa katılmak isteyen öğrencilerin www.genckultur.com adresinden ücretsiz kayıt yaptırabileceği vurgulandı.