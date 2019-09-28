Konya'da gençlik ve kırsal kalkınma çalıştayı gerçekleştirildi

Konya'da, 'Türkiye olarak ben değil, biz üretmeliyiz' sloganıyla başlatılan kırsal kalkınma projesinin 2. bölgesel çalıştayı gerçekleştirildi.



Ege ve Marmara Bölgesi gençleri ile 13 - 15 Eylül'de Bursa'da ilk çalıştayı gerçekleştirilen projenin ikinci bölgesel çalıştayı İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi gençlerinin katılımıyla Konya'da düzenlendi.



Gençlik ve Kırsal Kalkınma Projesi Koordinatörü Ahmet Katıksız yaptığı açıklamada, bir araya geldikleri gençlerle nasıl bir kırsal hayal ettiklerini, kırsalda yaşamaları için nelere ihtiyaç duyduklarını konuştuklarını söyledi. Katıksız, "Biz, bu ülkenin gençliğine inanıyoruz. Gençliğin üretimin bir parçası olması için kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışması, hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz, Türkiye olarak şanslıyız, genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Ama asıl mesele gençliğin dinamizmi ve heyecanını ülkemizin kalkınma sürecinde kullanamıyoruz. Biz, gençliği değişim ve dönüşümün öncü rolünü üstlenen aktif bireyler olarak görüyoruz. Bugün Türkiye gelişmede hızlanacak, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle daha etkin rekabet edecekse bunu sağlayacak olan bizim gençliğimiz. Gençliğin kazanmasını istediğimiz iki kültür var. Birincisi üretim, ikincisi kendisi ve kendi ülkesinde insanlarla değil, dünya gençleriyle rekabet etmesi. Bizim gençlerimize bu iki özelliği temelden itibaren aşılamamız gerekiyor" dedi. - KONYA